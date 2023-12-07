Очередная сенсация из Кубка Германии в видеообзоре матча Саарбрюкен – Айнтрахт – 2:0
Саарбрюкен из третьего дивизиона Германии продолжает приятно удивлять, выбив из Кубка Айнтрахт. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Кубок Германии, 1/8 финала
Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0
Голы: Брюнкер, 64, Кербер, 78
Удаление: Футкеу, 83 (Айнтрахт)
Саарбрюкен после сенсационной победы над Баварией продолжил победное шествие в Кубке Германии. На 20-й минуте Брюкнер вывел аутсайдера вперед, но гол отменили из-за нарушения правил. А вот во втором тайме Кай забил уже без нарушений правил, классно качнув защитника и пробив в ближний угол.
А на 77-й минуте Кербер удвоил преимущество Саарбрюкена – Брюнкер умудрился отдать голевой пас грудью в этом эпизоде. Этот гол стал последним во встрече – сенсационный Саарбрюкен прошел в 1/4 финала Кубка Германии.