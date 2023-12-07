Саарбрюкен из третьего дивизиона Германии продолжает приятно удивлять, выбив из Кубка Айнтрахт. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Кубок Германии, 1/8 финала

Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голы: Брюнкер, 64, Кербер, 78

Удаление: Футкеу, 83 (Айнтрахт)

Саарбрюкен после сенсационной победы над Баварией продолжил победное шествие в Кубке Германии. На 20-й минуте Брюкнер вывел аутсайдера вперед, но гол отменили из-за нарушения правил. А вот во втором тайме Кай забил уже без нарушений правил, классно качнув защитника и пробив в ближний угол.

А на 77-й минуте Кербер удвоил преимущество Саарбрюкена – Брюнкер умудрился отдать голевой пас грудью в этом эпизоде. Этот гол стал последним во встрече – сенсационный Саарбрюкен прошел в 1/4 финала Кубка Германии.