После завершения поединка с Дженоа Наполи провел прощание с легендой клуба – Лоренцо Инсинье.

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Сначала для итальянца устроили коридор с почестями все игроки неаполитанской команды. Позже президент Наполи Аурелио Ди Лаурентис вручил Инсинье трофей, чтобы отблагодарить Лоренцо за его преданность клубу. Курьезным стало то, что кубок по своему размеру не уступает самому Инсинье.

Напомним, что итальянский вингер является воспитанником Наполи, однако успел поиграть в арендах в Фодже, Кавезе и Пескаре, а со следующего лета присоединится к Торонто. В общей сложности Инсинье провел за неаполитанцев 433 поединка, в которых забил 122 гола (второй бомбардир в истории клуба) и отдал 95 ассистов.

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