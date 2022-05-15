Чемпионат Италии 2021/22, 37-й тур

Болонья – Сассуоло – 1:3

Голы: Орсолини, 90+1 (пен) – Скамакка, 35, 80, Берарди, 75

Наполи – Дженоа – начало в 16:00

Кальяри – Интер – начало в 21:45

Болонья открывала программу дня домашним поединком против Сассуолло. Игра уже ничего не решала в турнирном плане, так что хозяева действовали инертно – гости же желали выиграть, ведь за последние восемь туров они одержали всего одну победу. Такая мотивация вылилась в гол "нероверди" на 35-й минуте вследствие подачи с углового, которую замкнул Скамакка. 0:1! Ассист в активе Берарди – он стал 14-м в сезоне. Среди всех футболистов топ-5 лиг Европы лишь Доменико и Мбаппе смогли забить 14+ голов и отдать не менее 14 голевых передач.

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Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Сассуолло. После перерыва подопечные Алессио Дионизи продолжили доминировать, что вылилось в ещё в один гол с углового – это Кирикеш сыграл на добивании после того, как Фраттези пробил головой в перекладину. Влад забил впервые в сезоне, однако взятие ворот отменили из-за довольно сомнительной игры рукой.

Тем не менее, на 75-й минуте гости таки дожали Болонью: голкипер выбил прострел с правого края штрафной, а Берарди, подхватив отскок, решился на удар в падении через себя – 0:2! На 80-й же Скамакка вышел один на один и легко переиграл Фабиански, закрыв интригу во встрече. 0:3! Болонья отыграла один гол с пенальти на 90+1-й минуте, однако от поражения в последнем домашнем матче сезона он уже не мог спасти.

Le retourné de berardi ? et dire que des milanais en veulent pas pour la saison prochaine mdrrr @RossooNerooo et @CiroRizza9 matez moi ça pic.twitter.com/6iGthesCTF — Lolo (@Lollogrtt) May 15, 2022

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