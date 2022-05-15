Милан и Аталанта встречались в предпоследнем туре Серии А (2:0). Участие в поединке принял Руслан Малиновский, но его команда уступила.

Динамический старт и голевое молчание

Очки очень нужны обоим коллективам: "россонери" с Интером борются за Скудетто (до старта встречи их отделяли всего два пункта), а "Богиня" пытается зацепиться хотя бы за какие-то еврокубки, ведь впервые за три сезона пролетела мимо Лиги чемпионов.

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Джан Пьеро Гасперини принял решение оставить Руслана Малиновского в запасе . Очевидно, придерживал на роль джокера. Первая треть встречи была достаточно динамичной, с активным продвижением команд вперед без особой разведки. Но болельщики на Сан-Сиро часто свистели, ведь Милан и Аталанта играли без остроты впереди.

Подопечные Пиоли нанесли всего несколько выстрелов, хотя больше контролировали игру: Тонали бил с метров 30, Леау дважды целился из полуфланга. Аталанта ответила тоже негостро: Паломина решил забить через себя, но рикошет смягчил удар; Муриэль и Дзаппакоста проверяли Меньяна из-за пределов штрафной – тот на месте.

В конце тайма Милан хотел пенальти: Джимсити боролся с Жиру, поставил руки на плечи визави, а Оливье, почувствовав прикосновение, завалился. Апелляции были настолько эмоциональными, что форвард увидел перед собой желтую. Фол, к слову, был еще до штрафной. На перерыв коллективы уходили с минимальным преимуществом хозяев, но не на табло.

Выход и ошибка Малиновского

Дзаппакоста на старте второго тайма пробивал: мяч после удара с рикошетом опасно приземлился на сетку сверху после вмешательства Меньяна. В ответ Эрнандес коварно закручивал сферу в ближний угол со штрафного – Муссо и всей Аталанте откровенно повезло. Тренеры освежили атакующие линии: вышли Ребич и Мессиас у Милана, а Сапата и Малиновский у Аталанты.

И сразу хозяева забили. Калулу в обороне выиграл мяч у Малиновского, отдал на Мессиаса, а тот забросил на Леау. Рафаэль выиграл забег у защитника и пробил между ног киперу. 1:0 засветилось на табло, трибуны ожили. Более интересным стал и футбол. Аталанта скорее начала двигаться и продвигаться к воротам соперника. В частности Руслан мог быстро реабилитироваться, но Сапата после хитрой передачи украинца пробил выше. "Россонери" отвечали контрвыпадами.

Шедевральный нокаут от Милана с "золотым" привкусом

Малиновский был почти незаметен, но на 71-й напомнил о себе, прекрасно подав на Сапату. Тот снова из нескольких метров промахнулся. "Богиня" пыталась наседать, а Милан грамотно защищался и... забил, хотя давненько не бывал у ворот визави. Тео Эрнандес выполнил фантастический спринт от своей штрафной до чужой и результативно пробил.

Джан Пьеро Гасперини бросил в бой Скальвини и Демирала, но второй гол откровенно нокаутировал Аталанту. Команда, казалось, потеряла надежду отыграться и не слишком активно шла вперед. Довольно "серым" был и Малиновский, которому перекрывали кислород. Руслану мало что удавалось, поэтому на нервах он сфолил, за что увидел перед собой желтую карточку. Из-за перебора предупреждений украинец не сможет сыграть в матче последнего тура против Эмполи. Также сфера после удара хавбека сборной Украины улетела далеко на трибуны.

Победа вплотную приблизила Милан к чемпионству в Серии А. Сейчас "россонери" на 5 пунктов опережают Интер, который сегодня будет играть с Кальяри. Если "нерадзурри" проиграют или сыграют вничью, команда Стефано Пиоли завоюет Скудетто. Аталанта существенно ухудшила свои шансы хотя бы на квалификацию Лиги конференций.

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