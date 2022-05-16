Після завершення поєдинку з Дженоа Наполі провів прощання із легендою клубу – Лоренцо Інсіньє.

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Спочатку для італійця влаштували коридор з почестями від усіх гравців неаполітанської команди. Пізніше президент Наполі Ауреліо Ді Лаурентіс вручив Інсіньє трофей, аби віддячити Лоренцо за його відданість клубу. Курйозним стало те, що кубок за своїм розміром не поступається самому Інсіньє.

Нагадаємо, що італійський вінгер є вихованцем Наполі, проте встиг пограти в орендах у Фоджі, Кавезе та Пескарі, а з наступного літа приєднається до Торонто. Загалом Інсіньє провів за неаполітанців 433 поєдинки, у яких забив 122 голи (другий бомбардир в історії клубу) та віддав 95 асистів.

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