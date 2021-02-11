"Насколько я доволен трансферами? Это покажет только время. Можно, как Челси, купить футболистов на 200-300 миллионов евро, но неудачно. А иногда самый дешевый вариант оказывается самым лучшим.

Йовичевич объяснил, как настроил СК Днепр-1 на вторую часть сезона

Матчи покажут, как новички будут чувствовать себя в команде, сколько времени им нужно для адаптации. Команда для того и существует, чтобы помочь им положительной поддержкой. Все новички демонстрируют желание, и это является тем минимумом, который хочет видеть команда. А мы будем им помогать как можно быстрее понять наши тактические замыслы. Время покажет, каким усилением они будут", – цитирует хорватского наставника официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне возобновят сезон УПЛ матчем против Ингульца, который запланирован на 14 февраля, начало в 17:00.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди