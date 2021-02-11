"С первого дня сборов мы заметили серьезное и решительное отношение самих футболистов. Они объединились в стремлении исправить ситуацию. Мы можем это сделать. Основания так считать дает отношение с первого дня, характер и качество тренировок.

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Конечно, легко не будет, ведь все команды имеют свои планы, и иногда психологический аспект будет важнее тактический. Очень большое значение имеет и первый матч с Ингульцом, и каждый последующий, где надо набирать очки.

Могу сказать, что мы готовы к чемпионату, что команда получает уверенность и демонстрирует зрелость в матчах. А самое главное, что все здоровы, и все могут помочь в любой момент. Хочу, чтобы все чувствовали себя важными, и понимали, что могут своим характеристиками помочь в каждом матче.

Хочется, чтобы все думали о команде, а потом уже о себе лично. И это тот посыл, который я дал команде – чтобы до 15 мая все думали о команде, а индивидуальные выводы делали уже после окончания чемпионата", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

К слову, днепряне возобновят сезон матчем против Ингульца, который запланирован на 14 февраля, начало в 17:00.

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