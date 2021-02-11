"Наскільки я задоволений трансферами? Це покаже лише час. Можна, як Челсі, купити футболістів на 200-300 мільйонів євро, але невдало. А інколи найдешевший варіант виявляється найкращим.

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Матчі покажуть, як новачки почуватимуться у команді, скільки часу їм потрібно для адаптації. Команда для того і існує, щоб допомогти їм позитивною підтримкою. Усі новачки демонструють бажання, і це є тим мінімумом, який хоче бачити команда. А ми будемо їм допомагати якнайшвидше зрозуміти наші тактичні задуми. Час покаже, яким підсиленням вони будуть", – цитує хорватського наставника офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни поновлять сезон УПЛ матчем проти Інгульця, який запланований на 14 лютого, початок о 17:00.

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