"Часом доводиться робити щось індивідуально", – Тайсон про свій внесок у перемогу Шахтаря над Олександрією

Капітан "гірників" підбив підсумки непростого матчу проти бронзового призера УПЛ.

"Зіркою себе я точно не відчуваю. У нас є колектив, команда і партнери, які разом зі мною бігають і працюють. Так, часом потрібно зробити щось індивідуально, сьогодні у мене це вийшло.

Каштру пояснив, чому перемога над Олександрією далася Шахтарю вкрай важко

Ми програвали, але показали характер. З Олександрією завжди складно грати. У них чудовий тренер і дуже швидкі контратаки. До того ж ми були засмучені після поразки в Суперкубку.

Попереду весь чемпіонат, але ми змогли почати наш шлях позитивно. Вітаю Луїша Каштру з перемогою", – сказав Тайсон в ефірі програми ТурOnline.

Шахтар у важкому матчі переграв Олександрію – чемпіона врятувала геніальність Тайсона