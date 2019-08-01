"Часом доводиться робити щось індивідуально", – Тайсон про свій внесок у перемогу Шахтаря над Олександрією

Ліга Європи — 08:00 2718
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Зоря – Будучность: анонс матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду ЛЄ
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Динамо на виїзді легко перемогло Карпати: прісний футбол киян, проблеми "левів" з атакою та повернення ЦиганковаУкраїна — 00:45 2881
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