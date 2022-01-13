"Это был настоящий футбол, хорошая проверка, чтобы понять, чего мы стоим. К сожалению, иногда кажется, что футбол изобрёл дьявол.

Первый трофей Индзаги во главе "нерадзурри" в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 2:1

Мы допустили глупую ошибку за 5 секунд до финального свистка, но мы встречались с сильнейшей на данный момент командой в Италии, и создали несколько голевых моментов, позволив Интеру очень мало. В стартовые 10 минут игра у нас не получалась, но потом мы действовали очень хорошо.

Обидно проигрывать за 5 секунд до конца, но мы должны использовать эту агрессию в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Нужно искать позитив: команда прибавляет, особенно физически. Это только один матч, к сожалению, он прошел не по нашему сценарию, теперь сконцентрируемся на лиге", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Добавим, что Ювентус минимально уступил Интеру (2:1) в матче за Суперкубок, пропустив решающий гол на последние секунды.

Интер вырвал драматическую победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии