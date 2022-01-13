"Це був справжній футбол, хороша перевірка, щоб зрозуміти, чого ми варті. На жаль, іноді здається, що футбол винайшов диявол.

Перший трофей Індзагі на чолі "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 2:1

Ми припустилися дурної помилки за 5 секунд до фінального свистка, але ми зустрічалися з найсильнішою на даний момент командою в Італії, і створили кілька гольових моментів, дозволивши Інтеру дуже мало. У стартові 10 хвилин гра у нас не виходила, але потім ми діяли дуже добре.

Прикро програвати за 5 секунд до кінця, але ми маємо використовувати цю агресію у Серії А, у Кубку Італії та у Лізі чемпіонів. Потрібно шукати позитив: команда додає, особливо фізично. Це лише один матч, на жаль, він пройшов не за нашим сценарієм, тепер сконцентруємось на лізі", – наводить слова Аллегрі Football Italia.

Додамо, що Ювентус мінімально поступився Інтеру (2:1) в матчі за Суперкубок, пропустивши вирішальний гол на останніх секундах у додатковому часу.

Інтер вирвав драматичну перемогу над Ювентусом і став володарем Суперкубка Італії