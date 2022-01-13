Первый трофей Индзаги во главе "нерадзурри" в видеообзоре матча Интер – Ювентус – 2:1
08:29 - Читати українською
Интер на последних секундах вырвал победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Ювентус на Футбол 24.
34’ Лаутаро Мартинес
120’ Алексис Санчес
Уэстон Маккенни 25’
25’ Уэстон Маккенни
34’ Лаутаро Мартинес
120’ Алексис Санчес
Ювентус повел в счете на 25 минуте – Мората шатнул защитника на фланге и навесил, а Маккенни головой переправил мяч в ворота. До перерыва Интер отыгрался: Де Шильо сбил Джеко в штрафной, а Лаутаро реализовал пенальти.
Интер вырвал драматическую победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии
В основное время команды не выявили победителя, а в дополнительное время Алексис Санчес на последних секундах принес Интеру победу.
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