Интер на последних секундах вырвал победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Ювентус на Футбол 24.

Ювентус повел в счете на 25 минуте – Мората шатнул защитника на фланге и навесил, а Маккенни головой переправил мяч в ворота. До перерыва Интер отыгрался: Де Шильо сбил Джеко в штрафной, а Лаутаро реализовал пенальти.

Интер вырвал драматическую победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии

В основное время команды не выявили победителя, а в дополнительное время Алексис Санчес на последних секундах принес Интеру победу.