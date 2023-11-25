– Как вам судейство сегодня?

– Я никогда не говорю об арбитрах после игры. Этот матч был тяжелым, и иногда арбитрам также тяжело судить в таких играх. Они делают все возможное, и это все, что я могу сказать. Извините, я никогда не говорю ничего об арбитрах после игры и уважаю их.

Спасительная стойка и героизм экс-кипера Динамо в видеообзоре матча Шахтер – Полесье

– В первом тайме возник спор между Степаненко и Матвиенко. Можете ли это прокомментировать?

– Да, я могу это прокомментировать. Мне нравится, когда игроки разговаривают друг с другом, когда они имеют обратную связь, потому что это демонстрирует мне, что они играют в отличном настроении и что внутри команды хорошая атмосфера, потому что они все хотят побеждать. Они оба победители, они дают друг другу оценку относительно определенных ситуаций, и это очень хорошо. Это хороший знак, потому что если игроки не общаются, то это плохо. Поэтому они хотят помочь друг другу на будущее.

– Почему не удалось дожать соперника и забить?

– У нас было много шансов, и только одна команда заслуживала победы – это Шахтер. Мы играли очень хорошо, и я не могу ни в чем винить своих игроков, за исключением того, что они не забили один гол. Мы создаем много моментов, но иногда футбол бывает несправедливым, и игра с Полесьем – этот случай.

Мы должны делать выводы из таких ситуаций в том смысле, что нам надо было реализовать одну из этих четырех, пяти, шести замечательных возможностей, которые у нас были. Фактически в этом и заключается игра. Одна команда заслуживала победить – Шахтер. К сожалению, мы не забили, поэтому получили ничью. Несмотря на то, что мы не победили, это не испортило для меня впечатление об игре, потому что, еще раз повторюсь, мне нравится то, как моя команда вела себя на поле. Особенно учитывая обстоятельства: у нас был всего один день, чтобы что-то сделать и подготовиться, многие игроки, которые много играли и путешествовали, вернулись после международной паузы. И то, как они выступили, их отношение, силы, которые они вложили в эту игру, – это было достаточно неплохо, – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".

Напомним, после 15-ти туров Шахтер набрал 25 очков и идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, имея две игры в запасе.

Шахтер не смог обыграть Полесье – героизм Бойко, конец фантастической серии в УПЛ и угроза серьезной потери на ЛЧ