– Як вам суддівство сьогодні?

– Я ніколи не говорю про арбітрів після гри. Цей матч був важким, і іноді арбітрам також важко судити в таких іграх. Вони роблять все можливе, і це все, що я можу сказати. Вибачте, я ніколи не кажу нічого про арбітрів після гри і поважаю їх.

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– У першому таймі виникла суперечка між Степаненком та Матвієнком. Чи можете це прокоментувати?

– Так, я можу це прокоментувати. Мені подобається, коли гравці розмовляють один з одним, коли вони мають зворотній зв'язок, бо це демонструє мені, що вони грають у відмінному настрої і що всередині команди гарна атмосфера, тому що вони всі хочуть перемагати. Вони обидва переможці, вони дають один одному оцінку щодо певних ситуацій, і це дуже добре. Це хороший знак, бо якщо гравці не спілкуються, то це погано. Тож вони хочуть допомогти один одному на майбутнє.

– Чому не вдалося дотиснути суперника й забити?

– У нас було багато шансів, і тільки одна команда заслуговувала на перемогу – це Шахтар. Ми грали дуже добре, і я не можу ні в чому звинувачувати своїх гравців, за виключенням того, що вони не забили один гол. Ми створюємо багато моментів, але іноді футбол буває несправедливим, і гра з Поліссям – цей випадок.

Ми повинні робити висновки з таких ситуацій у тому сенсі, що нам треба було реалізувати одну з цих чотирьох, п'яти, шести чудових нагод, що в нас були. Фактично в цьому і полягає гра. Одна команда заслуговувала перемогти – Шахтар. На жаль, ми не забили, тому отримали нічию. Попри те, що ми не перемогли, це не зіпсувало для мене враження про гру, бо, ще раз повторюся, мені подобається те, як моя команда поводилася на полі. Особливо враховуючи обставини: у нас був лише один день, щоб щось зробити і підготуватися, чимало гравців, які багато грали і подорожували, повернулися після міжнародної паузи. І те, як вони виступили, їхнє ставлення, сили, які вони вклали в цю гру, – це було досить непогано, – цитує Пушіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар набрав 25 очок і йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, маючи дві гри у запасі.

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