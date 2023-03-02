Петровцы перед стартом второй части сезона провернули еще один трансфер.

Полузащитник Олег Осипенко продолжит карьеру в Ингульце, сообщает клубная пресс-служба.

Черноморец креативно анонсировал возвращение воспитанника Шахтера

21-летний левый вингер перешел в команду Сергея Ковальца в статусе свободного агента и будет выступать в футболке с номером 7. О сроках и условиях соглашения не сообщается.

Напомним, Осипенко – воспитанник киевского Арсенала и Колоса. В августе 2020-го переехал в Чехию, где выступал за команды низших дивизионов (Жижков, МСМ, Раковник). В марте 2021-го вернулся в Украину и присоединился к Горняк-Спорту, однако в августе снова отправился в Чехию.

Последним его клубом был Кралув, за который он провел в текущем сезоне 15 матчей во всех турнирах (1 гол и 1 ассист).

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