Еще один игрок Александрии оказался не нужен Руслану Ротаню.

Украинский полузащитник Александрии Артур Авагимян продолжит карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

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Команда Романа Григочука арендовала 26-летнего вингера до конца сезона.

Одесситы в традиционном для себя оригинальном стиле анонсировали возвращение игрока: опубликовав афишу фильма под названием "Возвращение Супермена", они перекрыли приставку Super вставкой AVAGI.

Напомним, Авагимян – воспитанник Шахтера. Выступал за Мариуполь, киевский Арсенал, армянский Алашкерт и Черноморец (дважды). В прошлом сезоне провел за Александрию 8 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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