Півзахисник Олег Осипенко продовжить кар'єру в Інгульці, повідомляє клубна прес-служба.

Чорноморець креативно анонсував повернення вихованця Шахтаря

21-річний лівий вінгер перейшов у команду Сергія Ковальця у статусі вільного агента і виступатиме у футболці з номером 7. Про терміни та умови угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Осипенко – вихованець київського Арсенала та Колоса. В серпні 2020-го переїхав у Чехію, де виступав за команди нижчих дивізіонів (Жижков, МСМ, Раковнік). У березні 2021-го повернувся в Україну і приєднався до Гірник-Спорту, однак у серпні знову вирушив до Чехії.

Останнім його клубом був Кралув, за який він провів у поточному сезоні 15 матчів у всіх турнірах (1 гол і 1 асист).

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