Матчем Олександрії та Металіста 1925 у понеділок повернулася українська Прем'єр-ліга. У вівторок естафету підхопив поєдинок на "Арені Львів" між Минаєм та Шахтарем. "Гірники" доволі легко розібралися із закарпатцями – 4:1.

Після гри захисник донеччан Юхим Конопля поспілкувався із журналістом Футбол 24 та розповів про налаштування на матч з Минаєм і боротьбу за лідерство, а також пригадав недавню дуель із Ренном.

– Гра видалася важкою. Насамперед ми думали про те, що треба завоювати три очки будь-яким чином. Ми не могли дозволити собі розслабитися. Тому Шахтар був дуже мотивованим на цей поєдинок.

– Збоку здалося, що перемогу ви здобули легко. Рахунок відображає те, що відбувалося на полі?

– Я вважаю, що рахунок якраз таки відповідає перебігу подій на полі. Ми могли ще забивати. І повинні були це робити. Намагалися не дати супернику жодних шансів. Але як тільки розслабилися на трохи, відпустили у першому таймі, одразу пропустили.

– Шахтар двічі швидко забив, гра була під контролем. Пропущений гол, до того ж курйозний, трохи струсонув команду?

– Це навпаки показало нам, що розслаблятися не потрібно. Нам слід було додавати і вмикатися, щоб загризти Минай на їхній половині поля.

– Для того, щоб додати та ввімкнутися, потрібно перебувати у хорошій формі. Зараз початок року, а ще у Шахтаря матч кожних три-чотири дні.

– Ми фізично готові, адже пройшли дуже гарні збори. Напередодні Шахтар відіграв 120 хвилин з Ренном. Тому, якщо говорити про фізичну складову, сьогодні не було особливо важко.

– Ви згадали про Ренн. Ваша реакція після реалізованого післяматчевого пенальті засіла у пам'яті. То була своєрідна відповідь на провокації трибун?

– Вони свистіли, коли ми йшли до позначки. Коли ж ми забивали, вболівальники затихали. Хотілося почути їх ще…

– Такі жести – свідчення психологічної переваги?

– Так, це психологічний момент. І як виявилося, він спрацював, оскільки французький футболіст, який виконував удар після мене, не забив. А ми свою наступну спробу реалізували.

– Ігор Йовічевіч на прес-конференції відзначав ваші результативні дії. Сьогодні, наприклад, ви заробили пенальті.

– Я шукав, кому віддати передачу у штрафному майданчику. Приблизно у цей момент відчув дотик. Ноги трішки заплелися і я впав – це пенальті.

– Шахтар продовжує гонитву за СК Дніпро-1. У турнірну таблицю заглядаєте?

– Розуміємо, що буде непросто. Поки що ми не на першому місці, потрібно його завойовувати. СК Дніпро-1 має поступитися, а ми повинні здобувати максимум у кожному турі. Вся боротьба попереду.

– Наступного тижня Шахтар протистоятиме Фейєнорду. Почали вивчати цю команду?

– Детально не вивчали, адже попереду у нас ще гра з Металістом 1925. Насамперед маємо підготуватися до УПЛ, а тоді вже візьмемося за Фейєнорд.

– На вашу думку, нідерландці сильніші за Ренн?

– Не можу ствердно відповісти. Це різні команди з різних чемпіонатів, з різними менталітетами. У будь-якому разі нам буде непросто.

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