Ингулец оторвался в битве за УПЛ, Буковина осталась лидером группы на выбывание: Первая лига
В субботу состоялся ряд матчей 4-го тура во втором по силе дивизионе. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".
Украина, Первая лига, 2-й этап, 43-й тур
Чемпионская группа
Ингулец – Эпицентр – 1:0
Голы: Мельничук, 66
Удаления: Алибеков, 60 (Эпицентр, вторая желтая карточка)
Виктория – Прикарпатье – 0:1
Гол: Кос, 11
Группа выбывания
Подолье – МФК Металлург – 3:1
Голы: Кобзарь, 22, Корешков, 43, Савчук, 65 – Шейн, 16
Нива Т – Чернигов-ШВСМ – 0:0
Буковина – Горняк-Спорт – 1:1
Голы: Палагнюк, 35 – Тузенко, 39
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В Чемпионской группе Ингулец сумел закрепиться на второй строчке, одолев Эпицентр. Судьбу матча решил единственный гол, забитый во втором тайме. Стоит отметить, что за 6 минут до гола "детище Герег" осталось в меньшинстве – экс-полузащитник Динамо Ахмед Алибеков за грязный фол в центре поля заработал второй "горчичник" и покинул поле. Благодаря победе петровцы опережают своего главного конкурента – Левый берег – на 4 очка.
В другой игре Прикарпатье минимально победило Викторию. Единственный гол во встрече забил Кос, а матч длился дольше, чем планировалось, из-за воздушной тревоги.
В группе выбывания продолжает феерить Подолье. Подопечные Виталия Костышина дома разбили кризисный МФК Металлург. Интересно, что хозяева пропустили первыми в середине тайма, однако на перерыв ушли побеждая. Во второй половине встречи еще один гол снял все вопросы относительно победителя. Подолье набрало 28 очков и приблизилось к Буковине.
Тернопольская Нива на своем поле не нашла аргументов с Черниговом. Худшая команда группы сумела удержали свои ворота на замке и, таким образом, отобрала у "желто-зеленых" два очка.
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