Первая лига, Чемпионская группа, 4 тур второго этапа

Полтава – Агробизнес – 2:1

Голы: Одарюк, 52, Щербак, 84 – Волков, 18

Левый берег – Карпаты – 0:1

Гол: Пидлепенец, 56

ФСК Мариуполь – Нива Бузова – 0:0 (идет 77-я минута)

Полтава наконец-то одержала первую победу в 2024 году. "Горожане" устроили камбэк против прямого конкурента – Агробизнеса. Подопечные Александра Чижевского выиграли первый благодаря точному удару Волкова, но после перерыва растеряли даже ничью. Пушка Одарюка и замыкание стандарта от Щербака все перевернули в пользу хозяев. Полтава обошла Агробизнес и выскочила на шестую строчку таблицы.

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Центральный матч тура, безусловно, был в Киевской области – третья команда группы принимала первую. Правда, Левый берег и Карпаты не спешили радовать зрителей голами. Первая половина завершилась глухими нулями. Карпаты решили исправлять ситуацию уже на 56-й минуте. "Львы" провели веерную комбинацию, которую Пидлепенец завершил великолепным ударом от перекладины.

Команда Маркевича должна была удваивать преимущество, если бы Костенко с убойной позиции не влепил в каркас. Впрочем, Карпаты сохранили минимальную победу, не допускают потерь в 2024 году и оторвались от Левого берега на 12 очков – выход львовян в УПЛ кажется решенным делом. Успеху "львов" радуется еще и Ингулец, который имеет +1 над Левым берегом и завтра будет принимать Эпицентр.

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