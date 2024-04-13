У суботу відбулась низка матчі 4-го туру у другому за силою дивізіоні. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 43-й тур

Чемпіонська група

Інгулець – Епіцентр – 1:0

Голи: Мельничук, 66

Вилучення: Алібеков, 60 (Епіцентр, друга жовта картка)

Вікторія – Прикарпаття – 0:1

Гол: Кос, 11

Група вибування

Поділля – МФК Металург – 3:1

Голи: Кобзар, 22, Корєшков, 43, Савчук, 65 – Шейн, 16

Нива Т – Чернігів-ШВСМ – 0:0

Буковина – Гірник-Спорт – 1:1

Голи: Палагнюк, 35 – Тузенко, 39

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У Чемпіонській групі Інгулець зумів закріпитись на другій сходинці, здолавши Епіцентр. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий у другому таймі. Варто зазначити, що за 6 хвилин до гола "дітище Герег" залишилось у меншості – екс-півзахисник Динамо Ахмед Алібеков за брудний фол в центрі поля заробив другий "гірчичник" і покинув поле. Завдяки перемозі петровці випереджають свого головного конкурента – Лівий берег – на 4 очки.

В іншій грі Прикарпаття мінімально перемогло Вікторію. Єдиний гол у зустрічі забив Кос, а матч тривав довше, ніж планувалось, через повітряну тривогу.

У Групі вибування продовжує феєрити Поділля. Підопічні Віталія Костишина вдома розбили кризовий МФК Металург. Цікаво, що господарі пропустили першими в середині тайму, однак на перерву пішли перемагаючи. У другій половині зустрічі ще один гол зняв всі питання щодо переможця. Поділля набрало 28 очок та наблизилось до Буковини.

Тернопільська Нива на своєму полі не знайшла аргументів з Черніговом. Найгірша команда групи зуміла втримали свої ворота на замку і, таким чином, відібрала у "жовто-зелених" два очки.

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