Інгулець відірвався у битві за УПЛ, Буковина залишилась лідером групи на вибування: Перша ліга
У суботу відбулась низка матчі 4-го туру у другому за силою дивізіоні. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Україна, Перша ліга, 2-й етап, 43-й тур
Чемпіонська група
Інгулець – Епіцентр – 1:0
Голи: Мельничук, 66
Вилучення: Алібеков, 60 (Епіцентр, друга жовта картка)
Вікторія – Прикарпаття – 0:1
Гол: Кос, 11
Група вибування
Поділля – МФК Металург – 3:1
Голи: Кобзар, 22, Корєшков, 43, Савчук, 65 – Шейн, 16
Нива Т – Чернігів-ШВСМ – 0:0
Буковина – Гірник-Спорт – 1:1
Голи: Палагнюк, 35 – Тузенко, 39
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У Чемпіонській групі Інгулець зумів закріпитись на другій сходинці, здолавши Епіцентр. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий у другому таймі. Варто зазначити, що за 6 хвилин до гола "дітище Герег" залишилось у меншості – екс-півзахисник Динамо Ахмед Алібеков за брудний фол в центрі поля заробив другий "гірчичник" і покинув поле. Завдяки перемозі петровці випереджають свого головного конкурента – Лівий берег – на 4 очки.
В іншій грі Прикарпаття мінімально перемогло Вікторію. Єдиний гол у зустрічі забив Кос, а матч тривав довше, ніж планувалось, через повітряну тривогу.
У Групі вибування продовжує феєрити Поділля. Підопічні Віталія Костишина вдома розбили кризовий МФК Металург. Цікаво, що господарі пропустили першими в середині тайму, однак на перерву пішли перемагаючи. У другій половині зустрічі ще один гол зняв всі питання щодо переможця. Поділля набрало 28 очок та наблизилось до Буковини.
Тернопільська Нива на своєму полі не знайшла аргументів з Черніговом. Найгірша команда групи зуміла втримали свої ворота на замку і, таким чином, відібрала у "жовто-зелених" два очки.
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