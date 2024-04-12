Украинское футбольное сообщество понесло еще одну невосполнимую потерю – ушел в мир иной Николай Шершун.

В пятницу, 12 апреля, не стало известного украинского футбольного функционера Николая Шершуна, сообщает пресс-служба Подолья.

Умер Богдан Шершун – экс-игроку сборной Украины и легенде Днепра было всего 42 года

Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Напомним, Николай Викторович в своей футбольной карьере был начальником команды Адвис, основателем и президентом футбольного клуба Подолье, большую часть себя посвятил детско-юношескому футбольному клубу Подолье, как арбитр обслуживал футбольные соревнования высокого уровня, последние годы работал наблюдателем арбитража.

К слову, Николай Шершун – отец экс-защитника сборной Украины Богдана Шершуна, который умер 7 января в возрасте 42 лет из-за рака мозга.

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