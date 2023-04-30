Поединок 26-го тура УПЛ между Ингульцом и Шахтером, запланированный на 13 мая, пройдет во Львове на стадионе Арена Львов, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, добро на перенос матча дал лично президент петровского клуба Александр Поворознюк. В 25-м туре Ингулец во Львове встретится с Рухом и до матча с Шахтером будет проживать 5 дней в одном из львовских отелей за счет "горняков".

Интересно, что ранее Поворознюк отказался от предложения СК Днепр-1 перенести их матч в Ужгород. Как следствие, встреча состоялась в Петрово, где гости победили 2:0.

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