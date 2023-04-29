Еще один футболист решил присоединиться к защите Украины с оружием в руках.

Вратарь Шахтера U-19 Владимир Сегеда приостановил футбольную карьеру и присоединился к Вооруженным силам Украины, сообщает пресс-служба "горняков".

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18-летний футболист сейчас проходит подготовку в одном из учебных центров.

"Не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол – мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После победы хотел бы вернуться в футбол", – прокомментировал свое решение Владимир.

Напомним, Сегеда – уроженец Луганска. В 2014 году вместе с семьей переехал в Сумы. Выступал за местную Барсу, впоследствии – за УФК Днепр, где сумел обратить на себя внимание скаутов Шахтера. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир был эвакуирован в Хорватию вместе с партнерами по Академии, однако вскоре он решил вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

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