Інгулець зіграє домашній поєдинок з Шахтарем у Львові – раніше петровці відмовили у перенесенні матчу СК Дніпро-1
"Гірникам" вдалось домовитись з "червоно-жовтими" щодо зміни стадіону.
Поєдинок 26-го туру УПЛ між Інгульцем та Шахтарем, запланований на 13 травня, пройде у Львові на стадіоні Арена Львів, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, згоду на перенесення матчу дав особисто президент петровського клубу Олександр Поворознюк. У 25-му турі Інгулець у Львові зустрінеться з Рухом і до матчу з Шахтарем проживатиме 5 днів в одному з львівських готелів за рахунок "гірників".
Цікаво, що раніше Поворознюк відмовився від пропозиції СК Дніпро-1 перенести їхній матч в Ужгород. Як наслідок, зустріч відбулась в Петровому, де гості перемогли 2:0.
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