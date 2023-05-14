"Получился хороший матч. Немножко сделали ротацию и дали отдохнуть игрокам, которые имели больше игровой практики.

Йовичевич оценил шансы Шахтера на чемпионство после скандального матча с Ингульцом

Поединок был скоростной. К сожалению, мы проиграли, но были варианты, чтобы забить мяч – надо было отдать удобный пас или точнее пробить.

Понимаем, что надо двигаться дальше. Шахтер борется за чемпионство, и мы снова дали бой, но, к сожалению, баллов не набрали", – цитирует Ковальца официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 26-ти туров Ингулец в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатым, набрав 27 очков. От зоны вылета петровцев отделяет всего 4 пункта.

Шахтер обыграл Ингулец и официально выкинул Динамо из борьбы за чемпионство