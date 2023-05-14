Головний тренер петровців Сергій Ковалець залишився задовлений діями своєї команди у матчі 26-го туру УПЛ (0:2) з донеччанами.

"Вийшов хороший матч. Трішки зробили ротацію і дали відпочити гравцям, які мали більше ігрової практики.

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Поєдинок був швидкісний. На жаль, ми програли, та були варіанти, щоб забити м'яч – треба було віддати зручніший пас чи точніше пробити.

Розуміємо, що треба рухатись далі. Шахтар бореться за чемпіонство, і ми знову дали бій, але, на жаль, балів не набрали", – цитує Ковальця офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 26-ти турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ йде одинадцятим, набравши 27 очок. Від зони вильоту петровців відділяє лише 4 пункти.

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