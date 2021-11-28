"Горняки" на выезде минимально переиграли петровцев. Смотрите видео забитого гола и обзор поединка на "Футбол 24".

Шахтер в непростом матче на выезде одержал трудную победу с Ингульцом. Судьбу матча решил гол Тете во второй половине первого тайма. Додо разрезным пасом вывел партнера на свидание с голкипером, и бразилец без особого труда переиграл Гальчука.

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На левом фланге атаки активно работал Мудрик, пытаясь заострять, но его удары не достигали цели. Замены от Лавриненко не оживили игру и "горняки" на классе довели матч до победы.

Как следствие, дончане в турнирной таблице снова догнали Динамо и уступают им худшую разницу мячей. Ингулец с 10 пунктами остался четырнадцатым.

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