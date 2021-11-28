"Гірники" на виїзді мінімально переграли петровців. Дивіться відео забитого гола і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Шахтар у непростому матчі на виїзді здобув важку перемогу з Інгульцем. Долю матчу вирішив гол Тете у другій половину першого тайму. Додо розрізним пасом вивів партнера на побачення з голкіпером, і бразилець без особливих зусиль переграв Гальчука.

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На лівому фланзі атаки активно працював Мудрик, намагаючись загострювати, але його удари не досягали цілі. Заміни від Лавриненка не пожвавили гру і "гірники" на класі довели матч до перемоги.

Як наслідок, донеччани у турнірній таблиці знову наздогнали Динамо і поступаються їм гіршою різницею м'ячів. Інгулець з 10-ма пунктами залишився чотирнадцятим.

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