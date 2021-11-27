Матч, как и онлайн-трансляция Минай – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Команды подходили к поединку на разных полюсах таблицы. Если киевляне после первого круга лидировали в чемпионате, опережая Шахтер благодаря лучшей разнице голов, то закарпатцы – третьи с конца, всего на 3 очка оторвавшись от идущего последним Мариуполя.

Безвыигрышная серия команды Игоря Леонова началась еще в августе. Единственная победа Миная зафиксирована еще в первом туре в поединке против Александрии. С тех пор закарпатцы не могли выиграть в 14 матчах – 7 побед и 7 ничьих. В последних двух турах Минай мог прервать эту серию, но оба раза терял победу на последних минутах – сначала "лисы" отпустили Ингулец, а посреди недели на последних секундах пропустили от Колоса.

Динамо же во вторник оформило вылет из еврокубков. Подопечные Мирчи Луческу выдали неплохой матч против Баварии и даже забили первый гол в групповом турнире, но это не спасло киевлян от очередного поражения и неизбежного вылета из еврокубков по итогам 6-го тура ЛЧ. А вот в УПЛ у Динамо более-менее порядок, если не учитывать поражение от Ворсклы в 14-м туре.

Мирча Луческу провел определенные изменения в составе, но на большую ротацию в игре с аутсайдером тренер Динамо не решился. В частности, в старте появился Артем Шабанов, не игравший почти месяц. Александр Сирота сел в запас. Получил свой шанс и Беньямин Вербич, которому сегодня исполнилось 28 лет. На позиции центрфорварда уже традиционно вышел Денис Гармаш.

Идеальный сценарий для Динамо с быстрым голом

Динамо с первых минут помчалось в атаку и могло забивать уже на 2-й минуте. Именинник Вербич прорвался по левому флангу и прострелил в центр, но Гармаш и сам не пробил, и Буяльскому помешал. Еще лучший момент у Цыганкова. Виктор принял мяч после паса Миколенко и мощно пробил низом в ближний угол – не хватило считанных сантиметров! В дебюте поединка киевляне значительно больше атаковали через левый фланг, где раз за разом разрывали Миколенко и Вербич.

Давление Динамо сказалось на 11-й минуте. Буяльский упал после контакта с Гориным в штрафной Миная. Алексей Деревинский назначил пенальти, который спокойно реализовал Цыганков, разведя мяч и кипера по разным углам. 10-й гол лидера Динамо в УПЛ 2021/22 и 70-й в элитном дивизионе в целом.

Масса моментов у гостей и традиционная беда с реализацией

На этом "бело-синие" не остановились. Гармаш в касание замыкал прострел Миколенко – перекладина спасла Минай. Лишь на 21-й минуте хозяева едва ли не впервые вышли в атаку. Кулиев и Ахмедзаде поочередно упали в штрафной киевлян, однако арбитр не отреагировал. Эффектный розыгрыш от динамовцев на линии штрафной – с трудом, но отбились подопечные Леонова.

В середине тайма темп игры несколько замедлился, но гости периодически все же выдавали вспышки активности. Очередной прорыв Вербича завершился выносом мяча, а удар из-за пределов штрафной отразил Даниил Кучер. Снова кипер Миная вступил в игру после удара Кендзёры головой с нескольких метров!

Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Еще один момент у Гармаша, чуть не попавшего в ворота ударом с лета после подачи Цыганкова. Полное преимущество Динамо в первом тайме, но реализация оставила желать лучшего – лишь один гол с пенальти, несмотря на немалое количество возможностей. Последняя из них была незадолго до перерыва, когда Шапаренко не попал в ворота с перспективного штрафного. Динамо могло снять все вопросы еще до перерыва, но расточительность гостей оставляла Минаю шанс.

Ренессанс Миная во втором тайме

В перерыве наставник Миная провел сразу три замены – в частности, на поле вышел Евгений Селезнев. Похоже, в раздевалке игроки получили серьезную взбучку от тренера, или же Динамо рано расслабилось. На второй тайм Минай вышел с совершенно иным настроением. Забегая вперед, как Селезнев, так и его партнеры заставили понервничать "бело-синих".

Первый момент за хозяевами – Матич из пределов штрафной пробивал после подачи углового, но попал в Забарного. Прижал Минай, несколько раз заставив киевлян ошибиться на своей половине. В действиях команды Луческу появилась неуверенность, приведшая к ошибкам и моментам у ворот Бущана.

И чуть не пропустили киевляне! Ахмедзаде пробил из пределов штрафной, а мяч срикошетил от Шабанова и прокатился рядом со штангой. Непонятная игра Динамо после перерыва после удачной первой половины.

Луческу отреагировал на провал своей команды на старте второго тайма. Вместо Вербича, у которого была желтая карточка, вышел Де Пена. И тут же еще один супершанс у Миная – стойка спасла киевлян после удара головой Селезнева! Евгений выиграл воздух у Забарного и бил в дальний угол без шансов для Бущана – откровенно повезло Динамо.

Сложный эпизод с пенальти в ворота Динамо – арбитр разобрался в ситуации

В середине тайма возник едва ли не ключевой эпизод во второй половине игры. Ахмедзаде упал в штрафной после борьбы с Кендзёрой. Деревинский после консультации с арбитром VAR – Андреем Коваленко – не принял решения и пошел смотреть повтор сам. На самом деле, очень сложный эпизод – не исключено, что перед тем Матич сыграл рукой. В итоге, после длительной паузы арбитр зафиксировал штрафной в пользу Динамо, что вызвало негодование Игоря Леонова. Впрочем, похоже, что арбитр разобрался правильно – повтор подтвердил, что Матич действительно коснулся рукой мяча в борьбе с соперником.

Нервы Луческу, момент на последних минутах и тяжелые три очка "бело-синих"

После момента с неназначенным пенальти Динамо все же отвело игру от своих ворот, но Мирча Луческу заметно нервничал на тренерской скамье. Гости даже могли забивать – Сидорчук нашел Караваева на углу штрафной, тот на замахе убрал защитника и пробил в ближний – сейв Кучера. Еще в одной атаке Де Пена пробил сам, хотя мог сбрасывать на Шкурина. И после этого пришла расплата – Шапаренко класным ударом поставил точку в матче после паса Сидорчука. 0:2.

В итоге, Динамо не без проблем одержало победу, которая после первого тайма казалась неизбежной. Минай за весь матч ни разу не пробил в створ ворот Бущана, хотя имел убойные моменты, чтобы забить. Тот, кто после первого тайма поверил в легкую победу Динамо и не смотрел вторую 45-минутку, сохранил немало нервных клеток.

Киевляне набрали 41 очко и оторвались от Шахтера на 3 пункта. Впрочем, уже завтра "горняки" могут обойти команду Луческу в случае разгромной победы над Ингульцом. Минай же остался на 15-й строчке – 10 очков. Безвыигрышная серия закарпатцев в УПЛ насчитывает уже 15 матчей...

Минай мог прыгнуть выше головы – Динамо чуть не отдало выигрышный матч

Несмотря на длительную серию без побед и статус аутсайдера, выезд в Ужгород не сулил легкой прогулки для команды Луческу. Хотя бы потому, что во вторник киевляне играли тяжелый матч ЛЧ против Баварии (хотя и Минай в среду провел перенесенный поединок с Колосом). Во-вторых, "лисы" в родных стенах уже отбирали очки у Шахтера, поэтому недооценивать команду Леонова никак нельзя было.

Хотя, похоже, именно это "бело-синие" и сделали. По крайней мере, во втором тайме. В первой половине Луческу может иметь только одну претензию к своим ребятам – реализация. Динамо могло закрыть игру еще до перерыва, но во второй половине игры получило проблемы.

Минай серьезно добавил, что, похоже, стало неожиданностью для столичной команды. Хотя, по словам Мирчи Луческу, он в перерыве предупреждал, что во втором тайме будет совсем другая игра. И действительно – на смену уверенному контролю мяча и большому количеству моментов от киевлян пришли сумбур, ошибки и нервы после первого же давления соперника.

"Нам повезло": Луческу остался недоволен игрой Динамо в матче с Минаем

Минай, не побеждающий 4 месяца, зажал Динамо на его половине поля, будто условная Бавария. Даже во вторник в матче с мюнхенцами киевляне не выглядели столь беспомощно. Ахмедзаде, Селезнев и Месхи имели убойные моменты, а "бело-синие" добрых полчаса не могли выйти хотя бы в одну контратаку. Если на старте игры киевляне превосходили своих соперников как в центре, так и на флангах (особенно на левом), то во втором тайме команда Леонова начала просто разрывать своих оппонентов. Счастье Динамо, что сегодня мяч не влетел в ворота Бущана.

Да, подобные победы принято называть победами на классе. Но сегодня одного класса Динамо могло не хватить – не обошлось без улыбки фортуны. Впрочем, три очка при плохой игре – лучше, чем наоборот. До зимней паузы Динамо нужно вытерпеть еще 3 матча, один из которых (против Бенфики) уже ничего не решает. А вот в противостояниях с Вересом и Зарей необходимо побеждать – в противном случае лидером в 2022 год может войти Шахтер.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити