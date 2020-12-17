"Дисциплинарными правилами предусмотрена финансовая санкция за несоответствующую подготовку поля к матчу. Она составляет 100 тысяч гривен. С учетом, что Ингулец, по сути, признал свою вину, что поле не было подготовленным, мы применили санкцию в размере 50 тысяч гривен.

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Рассматривался ли вариант с переносом матча? По информации, которую мы получили от УПЛ, к сожалению, во второй части сезона фактически нет свободных дат, куда можно было бы этот матч перенести. Учитывая, что 13 февраля начинается вторая часть сезона, Шахтер принимает участие в весенней части еврокубков.

Начиная с марта, будут матчи отбора на ЧМ сборной Украины. И при этом сезон нужно завершить в начале мая, учитывая подготовку к Евро-2020. Учитывая эти обстоятельства, физически нет куда вставить этот матч. Мы проанализировали это. Учитывая, что такой даты нет, решили применить прямую норму регламента о техническом поражении.

Решение подлежит оспариванию. Ингулец будет иметь 10 дней после получения полного текста решения. Мы считаем, что будет очень странно, если Ингулец будет подавать апелляцию.

Мы принимали решение на основании письменных объяснений. Не хочу полностью передавать их суть, потому что это обстоятельства дела. У Ингульца есть возможность оспорить, будет некорректно озвучивать эту деталь. Но фактически с тех объяснений складывается так, что Ингулец подтвердил, что не было принято всех возможных действий, чтобы поле было готовым", – цитирует Грищенка Tribuna.

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