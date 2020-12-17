"Згідно з дисциплінарними правилами передбачена фінансова санкція за невідповідну підготовку поля до матчу. Вона становить 100 тисяч гривень. З урахуванням того, що Інгулець, по суті, визнав свою провину, що поле не було підготовленим, ми застосували санкцію в розмірі 50 тисяч гривень.

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Чи розглядався варіант з перенесенням матчу? За інформацією, яку ми отримали від УПЛ, на жаль, у другій частині сезону фактично немає вільних дат, куди можна було б цей матч перенести. 13 лютого починається друга частина сезону, Шахтар бере участь у весняній частині єврокубків.

Починаючи з березня, будуть матчі відбору на ЧС збірної України. І при цьому сезон потрібно завершити на початку травня, з огляду на підготовку до Євро-2020. Через ці обставини, фізично немає куди вставити цей матч. Ми проаналізували це. З огляду на те, що такої дати немає, вирішили застосувати пряму норму регламенту про технічну поразку.

Рішення підлягає оскарженню. Інгулець матиме 10 днів після отримання повного тексту рішення. Ми вважаємо, що буде дуже дивно, якщо Інгулець подаватиме апеляцію.

Ми ухвалювали рішення на підставі письмових пояснень. Не хочу повністю передавати їхню суть, тому що це обставини справи. У Інгульця є можливість оскаржити, буде некоректно озвучувати цю деталь. Але фактично з тих пояснень складається так, що Інгулець підтвердив, що не було зроблено всі можливі дії, щоб поле було готовим", – цитує Грищенка Tribuna.

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