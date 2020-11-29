Програму туру закривав поєдинок між Інгульцем і Олімпіком у Кропивницькому. Дебютанти УПЛ досі не здобули в еліті жодної перемоги, а донеччани підходили до зустрічі на тлі втрат через коронавірус – зокрема, були проблеми з голкіперами, а в запасі сиділи тільки чотири гравці.

Вже на 2-й хвилині гості могли відкрити рахунок внаслідок подачі з кутового, але у метушні Сітчінаві вдалося не пропустити м'яч у сітку воріт петровців. Ще за п'ять хвилин в гру вступив Кринський, який витягнув дальній удар Політила під ближню стійку. Після цього Інгулець перехопив ініціативу й все частіше став тривожити оборону суперника. Захисники донеччан трималися, а от голкіпер Бетім підвів: на 17-й хвилині він завозився з м'ячем перед власними воротами, подарувавши його Сітчінаві – Ніка, попри удар у сонячне сплетіння, зумів закотити м'яч у сітку. 1:0!

Олімпік міг відквитати цей гол на 25-й хвилині, коли Шахаб обіграв Кринського й пробив з гострого кута, але голкіпера підстрахував Павлов. На цьому небезпечні моменти у першому таймі добігли кінця. Петровці спокійно перевели гру в середній темп із великою кількістю боротьби, а у донеччан нічого не виходило.

Другий тайм розпочався у тому ж руслі. Ніщо не віщувало біди для гостей, однак на 54-й хвилині вона прийшла – Бартуловіч виконав подачу зі штрафного, а Бетім пропустив її під собою. 2:0! Шокований Олімпік до 70-ї хвилини взагалі нічим не відповідав, а Інгулець продовжував грати по рахунку. Гарячыше стало на 72-й, Шахаб пробив з-за меж штрафного, а Кринський неоковирно пропустив м'яч до лінії власних воріт. На щастя для господарів, Володимир встиг накрити сферу.

В ендшпілі зустрічі команди почали розмін моментами. Так, на 82-й хвилині Сітчінава ледь не оформив розгром, вистріливши метрів з 13-ти повз ближню дев'ятку – Олімпік відповів ударом Каргбо у поперечину після відбитого пострілу Шахаба. Після цього гості провели ще кілька моментів, а у компенсований час вони ще й заробили пенальті за гру Павлова рукою – Шахаб з "позначки" скоротив відставання, але на порятунок часу вже не було. Інгулець святкує першу перемогу в сезоні!