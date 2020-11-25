"Я сделаю все, чтобы Ингулец остался в Премьер-лиге. А на следующий сезон посмотрите, какие задачи ставить Ингулец. Я думаю, что мы будем выше Миная. Его президент – очень порядочный человек. О нем столько сказок рассказывают, как о мне и лихих 90-х. Но когда вы говорите о человеке, который финансирует 300 дзюдоистов по всей Украине, об этом почему-то молчат. Когда есть моменты по таможне, это, конечно же, нужно раздуть. У него вся семья живет футболом. Минай был, есть и будет жить.

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Мы еще немного поиграем, посмотрим. Зимой усилимся, чтобы наиграть на следующий сезон состав. Не зря же я строю стадион под Лигу Европы. Единственная проблема – долго строю. Может, проблема в том, что я строю его за свои деньги, а не за ворованные. Если я скажу, что мы будем выше Руха и сделаем крутую базу, то это будет блеф.

Могу сказать только, что мы будем улучшать условия проживания и стадион. Я все делаю на заработанные деньги своими руками и своей головой. Можно застроить половину Петрового, если бы на меня упал самолет с миллионами. Я не хочу больше ничего говорить, потому что Козловский завтра напишет в КДК, что я говорю, что он ворует деньги. Я не буду этого говорить", – сказал Поворознюк в программе "Великий Футбол".

Отметим, что Ингулец впервые в своей истории вышел в УПЛ в сезоне 2020/21, однако еще не побеждал в высшем дивизионе и с 7 очками находится на 12 месте.

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