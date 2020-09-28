Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал, что ищет усиления в линию атаки и просматривает воспитанника португальского клуба.

"В Ингульце всегда придерживались правила: если приглашать легионеров, то только тех, которые посильнее уже имеющихся в заявке игроков.

Заря отпустила своего игрока в Ингулец

Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь Ингульцу. Он из Ганы, воспитанник академии португальского Спортинга, нападающий.

28 сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно", – цитирует Сергея Лавриненко Meta Ratings.

Напомним, уже 30 сентября на Ингулец ожидает кубковое противостояние с Александрией, начало матча в 18:30.

Колос в родных стенах расписал ничью с Ингульцом