Ингулец может подписать воспитанника Спортинга
Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал, что ищет усиления в линию атаки и просматривает воспитанника португальского клуба.
"В Ингульце всегда придерживались правила: если приглашать легионеров, то только тех, которые посильнее уже имеющихся в заявке игроков.
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Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь Ингульцу. Он из Ганы, воспитанник академии португальского Спортинга, нападающий.
28 сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно", – цитирует Сергея Лавриненко Meta Ratings.
Напомним, уже 30 сентября на Ингулец ожидает кубковое противостояние с Александрией, начало матча в 18:30.