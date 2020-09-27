После тяжелого поединка против Риеки главный тренер Колоса – Руслан Костышин – обратился к ротации состава, оставив в запасе Антюха, Лысенко, Петрова, Смирного, Богданова и других важных исполнителей. Место на острие атаки ковалёвцев занял Селезнёв, который пытался реабилитироваться за роковой промах в Хорватии. Ингулец приехал боевым составом без неожиданностей.

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Первый тайм поединка оказался откровенно скучным, хотя начался с хорошего момента – это Селезнёв на 2-й минуте замыкал навес с фланга, но по воротам Евгений не попал. Фактически, это был последний опасный эпизод у ворот Шуста до перерыва, но у Петровке не было и того. За 45 минут можно вспомнить лишь несколько угловых и один дальний удар Козака в руки Волынца.

В целом, Колос выглядел сильнее, свободно катая мяч по всей площпди поля и зарабатывая стандарты. Проблемы Ингульца не ограничивались тактикой – в конце первого тайма травму получил Синегуб, вместо которого вышел Квасный. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Второй тайм начался в похожем ключе – Колос выглядел активнее, но ничего интересного не создавал. Аж на 67-й минуте ковалёвцам удалось реально обострить – Селезнёв получил мяч на углу штрафной и попытался нанести обводящий удар, но Шуст был на месте. После этого тренеры провели ряд замен, а на 76-й минуте Ингулец наконец-то разродился качественным моментом – Щедрый прострелил в штрафную под замыкание Запорожцу, а тот с близкого расстояния послал мяч над дальней девяткой! Колос сразу же ответил мощным выстрелом Лысенко с разворота метров с 20-ти, однако Шуст спас петровцев.

В последние 15 минут Колос не вылезал из чужой половины поля, хотя Сергей Лавриненко бросал в бой свежих атакующих футболистов. Ковалёвцы осадили штрафную, провели ряд стандартов, несколько раз заставили защитников паниковать у ворот Шуста, но ничего опасного хозяевам создать так и не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Колос набрал семь зачётных баллов и завершил тур на пятой позиции, а Ингулец с тремя зачётными баллами поднялся на десятую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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