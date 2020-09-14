Заря отпустила своего игрока в Ингулец
19:28 - Читати українською
Полузащитник Зари Владимир Белоцерковец проведет сезон 2020/21 в составе Ингульца.
Игрок присоединился к новичку УПЛ на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт Зари.
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Белоцерковец почти выходил на поле в составе Зари в прошлом сезоне – в активе игрока только одна минута в составе основной команды луганчан.
Отметим, что Ингулец пока находится выше Зари в турнирной таблице – новичок УПЛ имеет в активе 1 пункт, тогда как подопечные Скрипника очков еще не набирали.
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