Игрок присоединился к новичку УПЛ на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт Зари.

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Белоцерковец почти выходил на поле в составе Зари в прошлом сезоне – в активе игрока только одна минута в составе основной команды луганчан.

Отметим, что Ингулец пока находится выше Зари в турнирной таблице – новичок УПЛ имеет в активе 1 пункт, тогда как подопечные Скрипника очков еще не набирали.

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