Ингулец в прошлом сезоне стал самым неуступчивым коллективом УПЛ, расписав 12 ничьих и дав бой обоим грандам. Старт нового чемпионата показал, что петровці за время сборов не потеряли своей изюминки – в матче против Шахтера им было чрезвычайно трудно (и это при игре в 5 защитников!), но под конец встречи подопечные Сергея Лавриненко забили красивый гол, получив шанс на ничью. Отобрать очки не получилось, да и к игре отдельных исполнителей возникали вопросы, но в целом команда выглядела достойно.

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Сегодня у неё не менее тяжёлый экзамен. Заря, при всех своих нюансах, остаётся грозным коллективом – впрочем, Ингулец имеет хороший опыт противостояния с луганчанами. Год назад петровцы расписали выездную ничью, а во времена Первой лиги подопечные Сергея Лавриненко выбивали "мужиков" из Кубка. Тогда "казаки" играли против "чёрно-белых" в смелой схеме 4-2-3-1, однако сегодня у команды есть вариант начать в 5-3-2 – в матче с Шахтером в этой модели было не всё в порядке, но и соперник был значительно сильнее. Какой вариант является основным? Об этом можно узнать только по ходу чемпионата, ведь на сборах клуб не раскрывал деталей подготовки.

Заря же остаётся верной себе. Каждое лето команда серьёзно обновляет состав и проваливает старт УПЛ, чтобы разогнаться ближе к еврокубкам – вот и этот чемпионат луганчане начали с сенсационного домашнего поражения Александрии. "Желто-чёрные" настолько эффектно разрывали "мужиков" на контратаках, что уже в следующем матче от них ожидали борьбы за еврокубки. Впрочем, дальнейший матч против Миная показал, что александрийцы отнюдь не тянут на статус грозы сезона – просто Заря в первом туре слишком много ей позволяла.

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Было бы несправедливо сказать, что в атаке подопечные Виктора Скрипника ничего не создали. У "мужиков" были и ударные отрезки, и хорошие проникающие передачи, и попадание в штангу – на ничью они заслужили. Впрочем, команде критически не хватало стабильности и спокойствия в завершающей фазе – в частности, Булеца не забил при выходе один на один, а Кочергин пробивал в голкипера с минимальных дистанций. При этом 11 выстрелов потянули всего на 0,96 ожидаемых голов. Данные недостатки необходимо исправлять срочно, ведь плей-офф еврокубков стартует уже через три недели.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Заря

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев, Опанасенко – Шишка, Коробенко – Козак, Бартулович, Шарай – Гопе

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью – Назарина – Хомченовский, Булеца, Кочергин – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры довольно ожидаемо ставят на победу Зари, однако сегодня именно тот случай, когда коэффициенты могут ошибаться. Луганчане очень сильно обновили состав, поэтому сейчас команде не хватает сыгранности – это было заметно по матчу с Александрией. Когда же "мужики" буксуют, у них начинает проседать реализация. Между тем, конвертация моментов в голі при Викторе Скрипнику всегда оставляла желать лучшего – даже в топовой форме его подопечные страдали расточительством.

Ингулец же имеет очень неприятный стиль игры. Вязкий, упрямый, интенсивный и плотный футбол едва не сотворил сенсацию с Шахтером, а против Зари петровцы ещё и контратаковать будут. Против нынешней версии луганчан это вполне может закончится успехом.

Учитывая вышеуказанные факты, есть смысл рискнуть, поставив на результативную ничью.

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