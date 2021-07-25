Ингулец на своей официальной странице Instagram опубликовал фотографию президента клуба Александра Поворознюка с футболкой и автографом Руслана Малиновского.

"Пришлось достать гранату – знал, что будут стрелять в спину": Поворознюк признался, как вез 2 млн долларов в такси

"Ингулец – команда с характером и одна из немногих украинских команд, за которую стоит болеть", – приводит слова хавбека Аталанты пресс-служба клуба.

К слову, прошлый сезон Ингулец завершил на 12 месте, набрав 26 очков. В новом чемпионате команда стартовала поражением во встрече с Шахтером (1:2).

Шахтер победил Ингулец: крутой и сырой дебют Де Дзерби в УПЛ, ужасная игра обороны "горняков", Траоре – топ-форвард