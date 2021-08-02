Інгулець у попередньому сезоні став найбільш непоступливим колективом УПЛ, розписавши 12 нічиїх і давши бій обом грандам. Старт нового чемпіонату продемонстрував, що петровці за час зборів не втратили своєї родзинки – у матчі проти Шахтаря їм було надзвичайно важко (і це при грі у 5 захисників!), але під кінець зустрічі підопічні Сергія Лавриненка забили красивий гол, отримавши шанс на нічию. Відібрати очки не вийшло, та і до гри окремих виконавців виникали питання, але в цілому команда виглядала гідно.

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Сьогодні у Інгульця не менш важкий екзамен. Зоря, при всіх своїх нюансах, залишається грізним колективом – втім, Інгулець має хороший досвід протистояння з луганцями. Рік тому петровці розписали виїзну нічию, а в часи Першої ліги підопічні Сергія Лавриненка вибивали "мужиків" з Кубку. Тоді "козаки" грали проти "чорно-білих" у сміливій схемі 4-2-3-1, однак сьогодні у команди є варіант розпочати в 5-3-2 – у матчі з Шахтарем до цієї моделі виникали питання, але ж і суперник був сильнішим. Який варіант є основним? Про це можна дізнатись тільки по ходу чемпіонату, адже на зборах клуб не розкривав деталей підготовки.

Зоря ж залишається вірною собі. Кожного літа команда серйозно оновлює склад і провалює старт УПЛ, аби розігнатись ближче до єврокубків – от і нинішній чемпіонат луганці розпочали із сенсаційної домашньої поразки Олександрії. "Жовто-чорні" настільки ефектно розривали "мужиків" на контратаках, що вже у наступному матчі від них очікували боротьби за єврокубки. Втім, подальший поєдинок проти Миная показав, що олександрійці аж ніяк не тягнуть на статус грози сезону – просто Зоря в першому турі занадто багато їй дозволяла.

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Було б несправедливо сказати, що в атаці підопічні Віктора Скрипника нічого не показали. У "мужиків" були і ударні відрізки, і хороші проникні передачі, і влучання в стійку – на нічию вони заслужили. Втім, команді критично бракувало стабільності та спокою в завершальній фазі – зокрема, Булеца не забив при виході віч-на-віч, а Кочергін пробивав у голкіпера з мінімальних дистанцій. При цьому 11 пострілів потягнули всього на 0,96 очікуваних голів. Дані недоліки необхідно виправляти терміново, адже плей-офф єврокубків стартує вже за три тижні.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Зоря

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко – Шишка, Коробенко – Козак, Бартуловіч, Шарай - Гопе

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Хомченовський, Булеца, Кочергін – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери доволі очікувано ставлять на перемогу Зорі, однак сьогодні саме той випадок, коли коефіцієнти можуть помилятись. Луганці дуже сильно оновили склад, тож нині команді бракує зіграності – це було дуже помітно по матчу з Олександрією. Коли ж "мужики" буксують, у них починає просідати реалізація. Між тим, конвертація моментів у голи при Вікторі Скрипнику завжди залишала бажати кращого – навіть у топовій формі його підопічні страждали марнотратством.

Інгулець же має дуже неприємний стиль гри. В'язкий, впертий, інтенсивний і щільний футбол ледь не створив сенсацію з Шахтарем, а проти Зорі петровці ще й у контратаки вилітатимуть. У матчі проти нинішньої версії луганців подібна гра цілком може принести успіх..

З огляду на вищезазначені факти, існує сенс ризикнути, поставивши на результативну нічию.

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