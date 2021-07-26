"Какими бы ни были тренировки, спарринги и тактические назначения – официальная игра всегда вносит свои коррективы и получается совсем иначе, чем хотелось. На сборах у нас были не совсем яркие матчи, но мы выигрывали.

"Боженька нам помог", – наставник Александрии о победе над Зарей

Не могу сказать, что в матче с Александрией мы заслужили плохой результат. Нам просто не хватало везения. Если бы сумели сравнять счет, был бы совсем другой разговор. У меня к команде претензий нет, но есть нюансы, которые всегда хочется улучшать. Вспомним, что прошлый чемпионат мы тоже начали с поражения. Будем работать, будем активно готовиться к следующему поединку.

Трудно объяснить чего именно не хватило. Напор, игра, территориальное преимущество было. Мы просто забыли забить гол. Это игровой процесс – хочется всего и сразу", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, в матче 1-го тура УПЛ "мужики" на своем поле неожиданно уступили Александрии, пропустив под конец первого тайма.

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