Ингулец продолжает борьбу за прописку в УПЛ. Первую победу в элите команда Сергея Лавриненко смогла получить до 29 ноября – она ​​же до сих пор остается единственной. Правда, осенью петровцы провели целых восемь ничьих, а вот после выхода из зимней паузы их сразу же переехал СК Днепр-1. Хуже всего, что у Ингульца в том матче даже не было шансов зацепиться за очки, хотя и газон выглядел удобным, и соперник в последние полчаса отдал инициативу. Словом, первый блин во втором круге вышел комом.

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Теперь новичку необходимо цепляться хотя бы за ничьи зубами, стоять насмерть в каждом матче – дно турнирной таблицы находится всего в одном очке позади, а статистика петровцев не намного лучше показателей других претендентов на вылет. Было бы очень обидно достроить новый стадион и вылететь с ним в Первую лигу.

Ворскла в первом круге УПЛ долгое время шла на второй позиции, даже защитив ее от Шахтера благодаря ничьей в личной встрече. Впрочем, к зиме от довольно простого футбола "зелено-белых" отвернулся фарт – а он приводил к безумному оверперформансу по статистическим показателям. Все завершилось поражением Десне и Заре в битвах за третью и четвертую позиции, а после выхода из зимней спячки полтавчане еще и расписали ничью с Рухом. И это после трансферной кампании, во время которой подписали Цитаишвили (он уже забил), нидерландского защитника де Нойера, люксембуржца Тилля, испанца Коджови и старого знакомого Луизао.

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Теперь Ворскла идет на седьмой строчке, а отставание от третьего составляет уже пять зачетных баллов. До обычной зоны ЛЕ расстояние значительно меньше, но Ворскла по ожидаемым очкам вообще идет десятой в УПЛ. Еще несколько осечек – и еврокубки помашут Полтаве ручкой. Именно поэтому Ингулец необходимо побеждать любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко (Ингулец)

Дисквалифицированы: Плохотнюк (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Ворскла

Ингулец: Шуст – Кучеренко, Семенко, Ковалев, Квасный – Запорожец, Белоцерковец – Коваленко, Бартулович, Васин – Ситчинава

Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Альюне – Пердута, Тилль, Пуцлин, Якубу – Кане, Степанюк – Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Обе команды после выхода из зимней спячки показали, что много забивать им пока не под силу. Конечно, делать такие выводы по одному матчу неправильно, но та же Ворскла в принципе не наигрывает на большие счета – за 14 туров "зелено-белые" наиграли на 15 голов, а забили 18. Ингулец держится на том же уровне.

При этом у Ворсклы больше качественных футболистов, да и играют они на своем поле (игру перенесли в Полтаву). В конце концов, в матче первого круга подопечные Юрия Максимова устроили Ингульцу разгром. Учитывая эти факты, сегодня можно прогнозировать минимальную победу "зелено-белых".

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