Інгулець продовжує боротьбу за прописку в УПЛ. Першу перемогу в еліті команда Сергія Лавриненка змогла здобути аж 29 листопада – вона ж досі залишається єдиною. Щоправда, восени петровці провели аж вісім нічиїх, а от після виходу із зимової паузи їх одразу ж переїхав СК Дніпро-1. Щонайгірше, у Інгульця в тому матчі навіть не було особливих шансів зачепитися за очки, хоча і газон виглядав зручним, і суперник в останні півгодини віддав ініціативу. Словом, перший млинець у другому колі виявився гливким.

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Тепер новачку необхідно чіплятися хоча б за нічиї зубами, стоячи насмерть у кожному матчі – дно турнірної таблиці перебуває всього в одному очку позаду, а статистика петровців не набагато краща за показники інших претендентів на виліт. Було б дуже прикро добудувати новий стадіон і вилетіти з ним в Першу лігу.

Ворскла у першому колі УПЛ довгий час йшла на другій позиції, навіть захистивши її від Шахтаря завдяки нічиїй в особистій зустрічі. Втім, до зими від доволі простого футболу "зелено-білих" відвернувся фарт, який призводив до шаленого оверперформансу за статистичними показниками. Усе завершилось поразкою Десні та Зорі в битвах за третю та четверту позиції, а після виходу із зимової сплячки полтавці ще й розписали нічию з Рухом. І це після трансферної кампанії, під час якої підписали Цітаішвілі (він вже забив), нідерландського захисника де Нойєра, люксембуржця Тілля, іспанця Коджові та старого знайомого Луїзао.

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Тепер Ворскла йде на сьомій сходинці, а відставання від третьої становить вже п'ять залікових балів. До звичайної зони ЛЄ відстань значно менша, але Ворскла за очікуваними очками взагалі йде десятою в УПЛ. Ще кілька осічок – і єврокубки помахають Полтаві ручкою. Саме тому Інгулець необхідно перемагати за будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко (Інгулець)

Дискваліфіковані: Плохотнюк (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Ворскла

Інгулець: Шуст – Кучеренко, Семенко, Ковальов, Квасний – Запорожець, Білоцерковець – Коваленко, Бартуловіч, Васін – Сітчінава

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Альюн – Пердута, Тілль, Пуцлін, Якубу – Кане, Степанюк – Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Обидві команди після виходу із зимової сплячки показали, що багато забивати їм поки що не до снаги. Звісно, робити такі висновки по одному матчу неправильно, але та ж Ворскла в принципі не награє на великі рахунки – за 14 турів "зелено-білі" награли на 15 голів, а забили 18. Інгулець тримається на тому ж рівні.

При цьому у Ворскли більше якісних футболістів, та і грають вони на власному полі (гру перенесли в Полтаву). Зрештою, у матчі першого кола підопічні Юрія Максимова влаштували Інгульцю розгром. З огляду на ці факти, сьогодні можна прогнознувати мінімальну перемогу "зелено-білих".

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