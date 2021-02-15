Вингер Ворсклы Георгий Цитаишвили, который арендован в Динамо, поделился впечатлениями после дебютного гола за полтавчан в официальных матчах.

"Это то, чего мне не хватало в Динамо, скорее всего. Меня тренерский штаб в этом плане поддерживает. Говорит, что нужно обыгрывать, создавать моменты впереди.

Красавец-гол Цитаишвили в видеообзоре матча Рух – Ворскла – 1:1

Даже если 5 раз потеряю, то 6-й пройдет. Уверен в себе, потому что они дают мне уверенность. И команда в целом относится к этому нормально", – поделился Цитаишвили в комментарии программе "Великий Футбол".

Заметим, для Гио матч против Руха был дебютным в футболке полтавчан. Голом Цитаишвили вырвал ничейный результат для Ворсклы, которая расположилась на 5 строчке УПЛ. В 4 матчах за Динамо в первом круге чемпионата вингер не забивал.

Рух в напряженном матче упустил победу над Ворсклой – Цитаишвили голом дебютировал за полтавчан