Команда Сергея Лавриненко столкнулась с серьезными трудностями накануне старта второй части сезона УПЛ.

Полузащитник Ингульца Владислав Лупашко не сможет помочь своей команде в текущем сезоне.

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34-летний капитан команды получил повреждение на сборе в Турции. О характере травмы не сообщается, однако, она оказалась серьезнее, чем ожидалось. Игрок уже был прооперирован. Конкретные сроки восстановления неизвестны, однако, отмечается, что Лупашко пропустит остаток сезона, сообщает "Футбол NEWS".

Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Ингулец 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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