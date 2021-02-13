Капитан Ингульца вылетел до конца сезона из-за травмы
11:54 - Читати українською
Команда Сергея Лавриненко столкнулась с серьезными трудностями накануне старта второй части сезона УПЛ.
Полузащитник Ингульца Владислав Лупашко не сможет помочь своей команде в текущем сезоне.
Колос – Шахтер: поединок 14-го тура УПЛ под угрозой срыва
34-летний капитан команды получил повреждение на сборе в Турции. О характере травмы не сообщается, однако, она оказалась серьезнее, чем ожидалось. Игрок уже был прооперирован. Конкретные сроки восстановления неизвестны, однако, отмечается, что Лупашко пропустит остаток сезона, сообщает "Футбол NEWS".
Напомним, в текущем сезоне Владислав провел за Ингулец 9 матчей, результативными действиями не отличался.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter