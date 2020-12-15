Судьба поединка между чемпионами Украины и командой из Петрово решится уже в ближайшие дни.

Уже в ближайший четверг, 17-го декабря, состоится очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Лавриненко готов к любому решению по отмененному матчу с Шахтером – тренер Ингульца хочет все решить на поле

Ожидается, что на нем будет рассмотрен вопрос о матче 13-го тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и донецким Шахтером, сообщает Meta Ratings.

По информации издания КДК УАФ получил все необходимые документы от Премьер-лиги для того, чтобы вынести решение по этому матчу. Скорее всего клубу из Петрово будет присуждено техническое поражение, поскольку Ингулец не позаботился о том, чтобы накануне матча включить на стадионе "Зирка" электроподогрев газона (его стоимость в сутки составляет 70 тысяч гривен).

Интересно, что Ингулец пока не обращался в УПЛ и в ФК Шахтер с официальной просьбой провести несыгранный матч весной следующего года.

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