Доля поєдинку між чемпіонами України та командою з Петрового вирішиться вже найближчими днями.

Вже у найближчий четвер, 17-го грудня, відбудеться чергове засідання контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Лавриненко готовий до будь-якого рішення щодо скасованого матчу з Шахтарем – тренер Інгульця хоче все вирішити на полі

Очікується, що на ньому буде розглянуто питання щодо матчу 13-го туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем і донецьким Шахтарем, повідомляє Meta Ratings.

За інформацією видання КДК УАФ отримав всі необхідні документи від Прем'єр-ліги для того, щоб винести рішення щодо цього матчу. Найімовірніше клубу з Петрового буде присуджено технічну поразку, оскільки Інгулець не подбав про те, аби напередодні матчу включити на стадіоні "Зірка" електропідігрів газону (його вартість на добу становить 70 тисяч гривень).

Цікаво, що Інгулець поки не звертався в УПЛ і в ФК Шахтар з офіційним проханням провести незіграний матч навесні наступного року.

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