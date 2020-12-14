"Все наше руководство всю неделю было здесь. Они приезжали, накрывали поле и делали все, чтобы игра состоялась. Но прошел ледяной дождь, и все это замерзло, было очень сложно. Если бы даже был включен подогрев поля, он бы ничего не дал. Были сложные погодные условия.

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Я лично видел, что поле было накрыто. В определенный момент агрономы сказали, что нужно пленку снять, чтобы провести технические процедуры: нанести разметку и так далее. Я не готов ответить на вопрос, кто принимал решение включать или не включать подогрев. Но таких морозов на этой неделе у нас не было, и была ли целесообразность включать подогрев, я не знаю.

Согласен, что играть было бы трудно, но надо учитывать то, что на календаре 13 декабря и идеальных полей быть не может. Зная, что мы начинаем чемпионат 12 февраля, лучше поля в Украине не станут, они будут только хуже. Для каждого из футболистов у нас была мечта сыграть с такой командой. Мы бы хотели, чтобы эту игру перенесли, и ее судьба решалась не в кабинете, а на футбольном поле. Но пусть принимают решение дисциплинарные органы. Мы примем любое их решение", – заявил Лавриненко в комментарии Великому футболу.

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