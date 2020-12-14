Лавриненко готов к любому решению по отмененному матчу с Шахтером – тренер Ингульца хочет все решить на поле
Наставник Ингульца Сергей Лавриненко не спешит делать выводы по мотивам отмененного матча 13 тура УПЛ против Шахтера.
"Все наше руководство всю неделю было здесь. Они приезжали, накрывали поле и делали все, чтобы игра состоялась. Но прошел ледяной дождь, и все это замерзло, было очень сложно. Если бы даже был включен подогрев поля, он бы ничего не дал. Были сложные погодные условия.
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Я лично видел, что поле было накрыто. В определенный момент агрономы сказали, что нужно пленку снять, чтобы провести технические процедуры: нанести разметку и так далее. Я не готов ответить на вопрос, кто принимал решение включать или не включать подогрев. Но таких морозов на этой неделе у нас не было, и была ли целесообразность включать подогрев, я не знаю.
Согласен, что играть было бы трудно, но надо учитывать то, что на календаре 13 декабря и идеальных полей быть не может. Зная, что мы начинаем чемпионат 12 февраля, лучше поля в Украине не станут, они будут только хуже. Для каждого из футболистов у нас была мечта сыграть с такой командой. Мы бы хотели, чтобы эту игру перенесли, и ее судьба решалась не в кабинете, а на футбольном поле. Но пусть принимают решение дисциплинарные органы. Мы примем любое их решение", – заявил Лавриненко в комментарии Великому футболу.
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