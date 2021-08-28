Ингулец – Мариуполь

Последняя встреча между Ингульцом и Мариуполем завершилась фантастической перестрелкой, в которой азовцы отпраздновали победу со счетом 4:3. Тогда хет-трик оформил Бондаренко, которого сейчас нет в команде – как и значительной части других лидеров предыдущего сезона. Сейчас Остапу Маркевичу приходится работать с разбалансированным составом, принимая под свое крыло необстрелянную молодежь 2003 года рождения и раздавая лучших игроков конкурентам или Шахтеру. Как следствие, средний возраст коллектива опустился до 19,5 лет.

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Серия травм еще и обнажила центральную линию Мариуполя, поэтому нет ничего удивительного в катастрофическом начале сезона. Азовцы проиграли четыре последних матча и расписали ничью со Львовом, до сих пор не почувствовав вкуса побед в УПЛ. Даже Черноморец побеждал их, причем на выезде. Остап Маркевич оказался на грани отставки, хотя после предыдущего поединка специалисту хочется дать шанс – играя против Зари, его подопечные чуть не закамбечили с 0:3. Мариуполь потерпел поражение со счетом 3:4, доказав одновременно и слабость своей системы обороны и силу в атакующей работе.

Ингулец тоже завалил начало сезона, проиграв в трех стартовых турах, но команде откровенно не повезло с календарем – петровцы встречались с Шахтером, Зарей и Десной. Впрочем, в каждом из этих матчей коллектив выглядел достойно (даже при разгроме 1:5 от луганчан), а в поединке против Динамо на прошлой неделе "казаки" неожиданно вырвали ничью. Заслуженную ничью! После этого подопечные Сергея Лавриненко закрепили успех, получив очень уверенную победу над Львовом.

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Сейчас у Ингульца нарисовалась прекрасная возможность получить вторую подряд победу, ведь соперник находится в смутной форме. Самое главное, у петровцев незаметно каких-либо серьезных игровых минусов, которые могли бы помешать набору трех очков с Мариуполем. Единственное беспокойство вызывает плотность календаря команды, да и эмоций в предыдущих матчах было потрачено много. Для клубов ранга Ингульца это действительно может быть проблемой.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Лупашко – Чех, Очеретько, Меличенко (все – под вопросом)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Мариуполь

Ингулец: Шуст – Полегенько, Ковалев, Бен Салем, Опанасенко – Шишка, Бартулович – Козак, Запорожец, Шарай – Ситало

Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Мампаси, Микицей, Драмбаев – Петерман, Шостак – Кащук, Мышнёв, Микитишин – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ингулец – фаворит. У Сергея Лавриненко сыгранный и зрелый состав, который способен отбирать очки у Динамо, вести достойный матч с Шахтером и выносить крепкий Львов, а вот у Мариуполя слишком много проблем. Средняя линия азовцев продолжает страдать от кадровых потерь, оборона работает очень слабо, и только к атаке вопросов немного – команда умеет забивать всем.

На один гол гости точно могут претендовать, но даже наиграть на ничью нынешнему Мариуполю будет трудно. Сегодня стоит ставить на победу Ингульца.

Металлист 1925 – СК Днепр-1

Когда-то Металлист 1925 и СК Днепр-1 разрывали Вторую лигу, однако на уровне Первой харьковчане зависли на несколько лет. Днепровцы за это время успели выйти в УПЛ, получить опыт и сформировать мощный коллектив, который сейчас вполне способен вести борьбу за бронзовые медали. Правда, их вешают на "спортклубовцев" чуть ли не с момента дебюта в элите, однако даже сейчас они далеки от этой награды – в стартовых пяти турах подопечные Игора Йовичевича одержали всего три победы над явными аутсайдерами, проиграв Десне и расписав тяжелую ничью с Ворсклой .

"Желто-черным" серьезно не хватает стабильности как в конкретных матчах, так и в турнирном плане. Причем речь не только об игре, но и о психологии – днепровцы склонны к неожиданным истерикам с последующими удалениями, и в целом команда привыкла играть на эмоциях. Если бы этих проблем у них не было, то СК Днепр-1 уже шел бы в топ-3 УПЛ – коллектив на старте сезона создал больше моментов, чем Шахтер (11,18 xG против 10,71), имея лучшую разницу между ожидаемыми забитыми и пропущенными голами (7,83 против 7,59). СК атакует много и забивает красиво, но только с Рухом эта красота растянулась на два тайма.

Металлист 1925 дебютировал в УПЛ только в этом сезоне, сразу же переиграв Рух. После этого были достойные поражения от Колоса и Шахтера, а Черноморец команда победила со счетом 3:2 (забив дважды за минуту). Футбол харьковчан в первых турах не был стабильным и имел значительную часть недостатков (особенно в обороне), но в целом подопечные Валерия Кривенцова произвели положительное впечатление. "Желто-синие" вышли в элиту, чтобы радовать болельщиков агрессивным атакующим стилем с хорошими комбинациями.

Впрочем, в последней встрече вся эта романтика разбилась о жестокую реальность УПЛ. Ворскла под полтавским дождем уверенно переиграла Металлист 1925, создав 2-3 явных момента и забив из них дважды – гости же за весь матч смогли только заработать пенальти, и то запороли. "Желто-синие" выглядели беспомощно. Такой футбол разочаровал фанатов, поэтому сегодня харьковчане будут заведенными и злыми. Хотя даже для ничьи с СК этого може быть мало.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Пихалёнок (СК Днепр-1)

Травмированные: Пономарь, Жичиков (Металлист 1925)

Ориентировочный состав на матч Металлист 1925 – СК Днепр-1

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня – Крысько, Габелок, Батюшин – Протасов, Фабинью, Дмитренко

СК Днепр-1: Паст – Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак – Джурасек, Игнатенко – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Днепр-1 на порядок сильнее Металлиста 1925. У "спортклубовцев" больше опыта, у них очень сильный состав и слаженный прогрессивный футбол – харьковчане, при всех достоинствах своего стиля, сильно уступают днепровцам в тактической организации. Прямо сейчас подопечные Йовичевича еще и демонстрируют чрезвычайно высокие статистические показатели.

"Желто-черным" не хватает стабильности, поэтому на один гол шансы у Металлиста 1925 будут – впрочем, вряд ли гости позволят больше. СК Днепр-1 слишком силен для харьковчан, поэтому стоит поставить на победу "спортклубовцев".

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