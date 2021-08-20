"Сейчас у нас на просмотре находятся два футболиста – сборники своих стран. Один из Казахстана, другой из Туниса. Молодые ребята, думаю, что подпишем их. Фамилий пока называть не буду", – поделился Поворознюк в интервью Footboom.

"Ой, чуть не заматерился": Поворознюк не сдерживал эмоций после ничьей с Динамо

Отметим, Ингулец стал автором сенсации в матче 4-го тура УПЛ, расписав мировую с киевским Динамо (1:1).

К слову, эта ничья позволила команде из Петрового набрать первый зачетный балл в сезоне. Сейчас Ингулец занимает последнее место с разницей мячей 3:10.

Ингулец – Динамо: Киев получил урок – катастрофическая нехватка Луческу и экс-кипер Шахтера возвращают во времена хаоса