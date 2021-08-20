Поворознюк анонсировал двух новичков Ингульца с опытом выступлений за национальные сборные
Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о предстоящих подписания клуба из Петрового.
"Сейчас у нас на просмотре находятся два футболиста – сборники своих стран. Один из Казахстана, другой из Туниса. Молодые ребята, думаю, что подпишем их. Фамилий пока называть не буду", – поделился Поворознюк в интервью Footboom.
"Ой, чуть не заматерился": Поворознюк не сдерживал эмоций после ничьей с Динамо
Отметим, Ингулец стал автором сенсации в матче 4-го тура УПЛ, расписав мировую с киевским Динамо (1:1).
К слову, эта ничья позволила команде из Петрового набрать первый зачетный балл в сезоне. Сейчас Ингулец занимает последнее место с разницей мячей 3:10.
Ингулец – Динамо: Киев получил урок – катастрофическая нехватка Луческу и экс-кипер Шахтера возвращают во времена хаоса